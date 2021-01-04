В результате обвала крыши крематория в Индии погибло по меньшей мере 25 человек

Неподалеку от индийской столицы Дели обрушилась крыша одного из крематориев. В результате инцидента погибли по меньшей мере 25 человек, еще несколько получили ранения.

Об этом сообщает India Today.

Трагедия произошла в округе Мураднагар штата Уттар-Прадеш на севере Индии. Предварительно, крыша обрушилась из-за сильных осадков.

По информации издания, крыша крематория рухнула в то время, когда более 25 человек укрылись возле здания от дождя. Большинство из них были родственниками мужчины, которого в то время кремировали.

Напомним, в результате двойных взрывов в центральной афганской провинции Бамиан погибли 14 человек. Еще 45 получили ранения.

Ранее сообщалось, что грузовой автомобиль въехал в рынок сельскохозяйственной продукции в китайской провинции Ганьсу. В результате происшествия погибли шесть человек, еще 14 человек получили ранения.