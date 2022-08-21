В результаті обстрілів Дніпропетровської області є загибла, - голова ОВА

Росіяни обстріляли Зеленодольськ Дніпропетровської області з "Ураганів". Загинула мирна мешканка міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченко в Telegram.
За його словами, по Зеленодольську було зафіксовано 15 прильотів реактивних снарядів.
"Загинула 59-річна жінка. Шестеро людей поранено, серед них 9-річний хлопчик. Всі в лікарні. Один з постраждалих у важкому стані", - написав Резніченко.
Також він додав, що в результаті атаки частково зруйновані житлові будинки. Снаряди росіян пошкодили дитячу спортивну школу. На місці вже працюють рятувальники і поліція.
Нагадаємо, у неділю, 21 серпня, російські війська всю ніч обстрілювали Нікопольський і Криворізький райони Дніпропетровської області.
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