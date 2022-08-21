В результате обстрелов Днепропетровской области есть погибшая, - глава ОВА

Россияне обстреляли Зеленодольск Днепропетровской области из "Ураганов". Погибла мирная жительница города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко в Telegram.
По его словам, по Зеленодольску было зафиксировано 15 прилетов реактивных снарядов.
"Погибла 59-летняя женщина. Шесть человек ранены, среди них 9-летний мальчик. Все в больнице. Один из пострадавших в тяжелом состоянии", - написал Резниченко.
Также он добавил, что в результате атаки частично разрушены жилые дома. Снаряды россиян повредили детскую спортивную школу. На месте уже работают спасатели и полиция.
Напомним, в воскресенье, 21 августа, российские войска всю ночь обстреливали Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области.
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