UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В результате обстрелов Днепропетровской области есть погибшая, - глава ОВА

Фото: в результате обстрелов Днепропетровской области есть погибшая (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Иван Носальский

Россияне обстреляли Зеленодольск Днепропетровской области из "Ураганов". Погибла мирная жительница города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко в Telegram.

По его словам, по Зеленодольску было зафиксировано 15 прилетов реактивных снарядов.

"Погибла 59-летняя женщина. Шесть человек ранены, среди них 9-летний мальчик. Все в больнице. Один из пострадавших в тяжелом состоянии", - написал Резниченко.

Также он добавил, что в результате атаки частично разрушены жилые дома. Снаряды россиян повредили детскую спортивную школу. На месте уже работают спасатели и полиция.

Обстрелы Днепропетровской области (t.me/dnipropetrovskaODA)

Напомним, в воскресенье, 21 августа, российские войска всю ночь обстреливали Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская областьВойна России против Украины