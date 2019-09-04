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У Таїланді через шторм загинули 14 людей

Новини » В світі    04.09.2019 - 15:58
У Таїланді через шторм загинули 14 людей
Ілюстративне фото (GettyImages)

Через шторм в п'яти провінціях сталися сильні повені

У Таїланді в результаті минулого шторму "Подув" загинули 14 людей, ще 2 людини вважаються зниклими без вести. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Згідно з повідомленням департаменту по запобіганню стихійних лих, тропічний шторм "Подув" пройшов у північно-східній частині Таїланду. В результаті шторму сталися сильні повені і зсуви.

Повідомляється, що в п'яти провінцій Таїланду - Хон Каєн, Ясотхорн, Рой Ет, Пхетчабун і Пхитсанулок, була проведена евакуація місцевого населення.

Шторм пошкодив близько 61 тис. домашніх господарств, а також затопив близько 265 тис. сільськогосподарських угідь.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в США в результаті урагану "Доріан" загинуло 7 осіб. При цьому очікується, що число жертв буде більше. Президент США Дональд Трамп оголосив евакуацію 830 тис. жителів прибережних зон в штаті Південна Кароліна.

Також повідомлялося, що в середині серпня в Японії пройшов сильний тайфун "Крос". В результаті тайфуну загинула одна людина, ще близько 50 осіб постраждали.

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