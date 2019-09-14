В Испании растет количество жертв наводнения

Иллюстративное фото (rfsmediaoffice.com)

В результате выхода из берегов Сегуры затопило несколько населенных пунктов

Из-за наводнений на юго-востоке Испании, по последним данным, погибли уже пять человек, из-за стихии власти эвакуировали около 3,5 тыс. местных жителей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местную газету La Vanguardia.

Отмечается, что накануне в муниципалитете Бенферри обнаружили тело погибшего 58-летнего мужчины, которого, как полагают сотрудники гражданской гвардии, его могло унести течением.

Среди погибших также двое мужчин, которые утонули в своих автомобилях в Гранаде и Альмерии, тела еще двоих погибших обнаружили в муниципалитете Каудете.

В ночь на 11 сентября на Испанию обрушился холодный циклон, принесший ливни, грозы и сильный ветер.

В результате выхода из берегов реки Сегуры затопило несколько населенных пунктов.

Фото: наводнение в Испании

Напомним, в Таиланде в результате прошедшего шторма "Подул" погибли 14 человек, еще два человека считаются пропавшими без вести.

Согласно сообщению департамента по предотвращению стихийных бедствий, в результате шторма в Таиланде произошли сильные наводнения и оползни, в пяти провинциях была проведена эвакуация местного населения.