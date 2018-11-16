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Внаслідок ДТП у Львівській області постраждали двоє іноземців

Новини » Надзвичайні події    16.11.2018 - 11:17
Внаслідок ДТП у Львівській області постраждали двоє іноземців
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Аварія сталася на автодорозі Київ-Чоп

У Львівській області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) постраждали двоє іноземців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Як зазначається, аварія сталася вчора, 15 листопада, близько 14:35 на автодорозі Київ-Чоп у селі Нагірне, де зіткнулися три автомобілі.

Повідомляється, що у ДТП потрапили автомобілі "Сеат Кордоба", яким керував 22-річний іноземець, ВАЗ-21099, за кермом якого перебував 62-річной мешканець Турківського району та мікроавтобус "Мерседес Спринтер" під керуванням 27-річного мешканця Івано-Франківської області.

Внаслідок аварій постраджали водій "Сеату" та його пасажирка, також іноземка. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на автодорозі Київ-Чоп сьогодні вранці, 16 листопада, сталася дорожньо-транспортна пригода, рух в напрямку Житомира ускладнено

Також РБК-Україна повідомляло, що у Харкові внаслідок ДТП з військовою "швидкою" постраждали троє людей.

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