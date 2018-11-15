У Харкові внаслідок ДТП з військовою "швидкою" постраждали троє людей

Фото: ДТП у Харкові (hk.npu.gov.ua)

Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження

У Харкові внаслідок дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) з військовою "швидкою" постраждали троє людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Головного управління Національної поліції у Харківській області.

Як зазначається, аварія сталася сьогодні близько 9:20 на перехресті Московського проспекта і бульвара Богдана Хмельницького, де зіштовхнулися автомобілі "Богдан-2251" і ВАЗ-2104.

"38-річний водій автомобіля ВАЗ, його 36-річна дружина і 7-річна дитина доставлені до лікарні з травмами різного ступеню тяжкості.На місці працює слідчо-оперативна група. Всі обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються", - йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження відповідно до Кримінального кодексу України.

Фото: ДТП у Харкові (hk.npu.gov.ua)

Як повідомляє місцеве видання "Городской Дозор", за інформацією прес-служби міськради Харкова, жінка і дитина - в операційній, чоловік на стадії обстежень.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у селі Качали (Київська область) п'яний водій збив двох дітей і зник з місця події.

Додамо, також повідомлялося, що 12 листопада внаслідок аварії з дикою твариною на території Чорнобильської зони постраждали четверо іноземців: водій авто та троє пасажирів.