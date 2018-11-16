В результаті ДТП з фурою ускладнено рух у напрямку Житомира

Фото: ДТП (facebook.com/zhytomyrpatrolpolice/)

Сьогодні вранці сталося ДТП за участю двох вантажних автомобілів

На автодорозі "Київ -Чоп" сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), рух в напрямку Житомира ускладнено. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу патрульної поліції Житомирської області.

Повідомляється, що сьогодні, 16 листопада близько 6:30 ранку, на 75 кілометрі автодороги "Київ-Чоп" сталася ДТП за участю двох вантажних автомобілів, а саме DAF і ЗІЛ.

За попередньою інформацією водій DAF не дотримався дистанції і скоїв зіткнення з автомобілем ЗІЛ, постраждалих немає. Надалі вантажний автомобіль DAF виїхав на смугу зустрічного руху та перекинувся. Рух у напрямку Житомира ускладнено.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в селі Качали (Київська область) п'яний водій збив двох дітей і зник з місця події.

14 листопада в Україні сталося 1358 дорожньо-транспортних пригоди. У результаті аварій постраждали 96 осіб, 11 загинули.

Крім того, 12 листопада в результаті аварії з диким тваринам на території Чорнобильської зони постраждали четверо іноземців: водій авто та троє пасажирів.