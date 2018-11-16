В результате ДТП во Львовской области пострадали двое иностранцев

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Авария произошла на автодороге Киев-Чоп

Во Львовской области в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) пострадали двое иностранцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Как отмечается, авария произошла вчера, 15 ноября, около 14:35 на автодороге Киев-Чоп в селе Нагорное, где столкнулись три автомобиля.

Сообщается, что в ДТП попали автомобили "Сеат Кордоба", которым управлял 22-летний иностранец, ВАЗ-21099, за рулем которого находился 62-летний житель Турковского района и микроавтобус "Мерседес Спринтер" под управлением 27-летнего жителя Ивано-Франковской области.

В результате аварий пострадали водитель "Сеата" и его пассажирка, также иностранка. По указанному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что на автодороге Киев-Чоп сегодня утром, 16 ноября, произошло дорожно-транспортное происшествие, движение в направлении Житомира затруднено.

Также РБК-Украина сообщало, что в Харькове в результате ДТП с военной "скорой" пострадали трое людей.