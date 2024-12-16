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По результатам Временной следственной комиссии ВР: необоснованно завышенные цены на лекарства снизят

Понедельник 16 декабря 2024 18:00
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По результатам Временной следственной комиссии ВР: необоснованно завышенные цены на лекарства снизят Фото: Необоснованно завышенные цены на лекарства снизят (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

По результатам работы Временной следственной комиссии ВР, которая была созвана по инициативе Юлии Тимошенко, необоснованно завышенные цены на лекарства должны быть снижены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Европейской фармацевтической ассоциации.

"Вчера завершилось совещание ключевых игроков фармацевтического рынка относительно необоснованно завышенных цен на лекарства, созванное по инициативе руководительницы Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины Юлии Тимошенко", - отметили в ассоциации.

Отмечается, что внесенные в ходе работы комиссии инициативы повлияют на демонополизацию рынка и удешевление лекарств в аптеках.

Среди основных решений:

  • Один дистрибьютор будет иметь право закупать у производителей не более 20% одной номенклатурной позиции лекарств для реализации в аптеках. Это поможет демонополизировать рынок, вернуть конкуренцию и снизить цены.
  • Закупка лекарств аптеками будет осуществляться через электронный каталог в системе закупок Prozorro.
  • Этот каталог будет постепенно создан и введен в действие. Также на совещании было предложено увеличить объем льготных лекарственных средств путем расширения программы реимбурсации. Все эти предложения были одобрительно восприняты большинством участников совещания.

Напомним, ранее сообщалось, что лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко инициировала в парламенте создание временной следственной комиссии, которая должна остановить коррупционные схемы монополистов-посредников в торговле лекарствами.

По ее словам, два посредника искусственно создали в Украине монополию торговли лекарствами. Они контролируют 89% рынка, который составляет 175 млрд грн в год. Поэтому некоторые лекарства стоят в несколько раз дороже аналогов в странах ЕС.

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