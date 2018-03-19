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За результатами обшуків "Нової пошти" порушень не знайдено

НовиниСуспільство    19.03.2018 - 14:42
Фото: вивіска на відділенні "нової пошти" (facebook.com/nova.poshta.official)
Фото: вивіска на відділенні "нової пошти" (facebook.com/nova.poshta.official)

Правоохоронці провели обшуки в офісах "Нової пошти" у п'яти містах України

У п'ятницю, 16 березня, правоохоронці провели обшуки в офісах компанії "Нова пошта" в п'яти містах України, в результаті перевірок порушень не знайдено. Про це заявив акціонер компанії В'ячеслав Клімов, передає кореспондент РБК-Україна.

"У п'ятницю, близько 17:00, понад 30 співробітників правоохоронних органів почали проводити обшуки в офісі компанії "Нова пошта" (у Києві - ред.). На трьох поверхах були заблоковані наші співробітники. Слідчі дії проводилися згідно з постановою Печерського районного суду міста Києва. Це єдиний документ, який зараз є у компанії. В постанові йдеться про те, що в групі наших компаній є ухилення від сплати податків з використанням фіктивних підприємств та фіктивних документів", - повідомив він.

За його словами, обшуки були проведені в Полтаві, Дніпропетровську, Львові, Харкові та Одесі.

"Одночасно проходили обшуки ще в 42 касах, 6 відділеннях "Нової пошти" у п'яти містах України", - додав акціонер компанії.

За його словами, компанія готується оскаржити законність обшуків і вилучення фінансових коштів з кас відділень компанії.

"За результатами обшуків не було виявлено жодних порушень. У місті Харкові з каси були вилучені 132 тисячі гривень коштів наших клієнтів. Ці гроші належали клієнтам. Що стосується офісу в Києві, слідчі дії тривали близько 8 годин. Доступ до мобільних телефонів був обмежений", - додав він.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, компанія "Нова пошта" спростувала заяви Генпрокуратури України про несплату податків в особливо великих розмірах посадовими особами групи споріднених компаній "Нової Пошти".

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Теги: обыск, Нова пошта
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