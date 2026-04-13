Результат ударов Украины? России пришлось искать замену системам ПВО "Панцирь"

17:08 13.04.2026 Пн
2 мин
Недалеко от Москвы была обноружена автомобильная система ПВО, которой ранее не существовало
aimg Анастасия Никончук
Фото: ПВО РФ (росСМИ)

Украинские военные эксперты сообщают о новых подходах России к противовоздушной обороне, которые применяются на фоне атак с использованием дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника министра обороны Украины Сергея "Флэша" Бескрестнова.

Ставка на ПВО против ударов

В условиях противодействия украинским дронам дипстрайкам Россия усиливает внимание к системам зенитной и ракетной противовоздушной обороны.

Дефицит "Панцирей"

На фоне растущей нагрузки на ПВО отмечается нехватка комплексов "Панцирь", которых недостаточно для покрытия всей территории России.

Это вынуждает российскую сторону искать альтернативные решения и перераспределять ресурсы.

Появление гибридных систем

В связи с этим фиксируется появление так называемых гибридных систем противовоздушной обороны.

В частности, в городе Орел, расположенный в 368 км к юго-западу от Москвы, была замечена автомобильная пусковая установка, использующая ракеты класса "воздух-воздух" Р-77-1, что свидетельствует о попытках адаптации имеющихся средств под новые задачи.

Что происходит с ПВО России

Украинские силы обороны продолжают активно выводить из строя российские комплексы ПВО "Панцирь", демонстрируя заметные результаты.

Об этом сообщил глава СБУ Василий Малюк во время брифинга президента Украины Владимира Зеленского.

По его словам, несмотря на высокий уровень российской противовоздушной обороны, именно "Панцири" остаются наиболее эффективными против украинских дальнобойных дронов.

Напоминаем, что российские войска применили управляемый дрон против мобильной огневой группы, которая в этот момент отражала атаку "Шахеда", в результате чего погиб экипаж. Советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщил, речь идет о тактике, при которой один беспилотник отвлекает расчет, а второй целенаправленно атакует личный состав.

Отметим, что Министерство обороны Франции вместе с компаниями Turgis Gaillard и Renault работает над созданием ударного беспилотника "Chorus".

