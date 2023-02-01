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Резников встретился с Макроном и обсудил безопасность Украины

Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Министр обороны Украины Алексей Резников во время визита в Париж провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение украинского министра в Twitter.

По его словам, во время встречи с французским лидером обсуждались вопросы нужд украинских военных.

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Фото: Алексей Резников во время визита в Париж провел встречу с президентом Франции Эмануэлем Макроном (twitter.com/oleksiireznikov)

Напомним, ранее Резников сообщал, что власти Франции размышляют над тем, предоставлять ли украинским военным танки Leclerc. Однако уже принято решение о передаче гаубиц Caesar.

Также мы писали, что во Франции не исключают поставки истребителей в Украину, но при условии, что это не приведет к эскалации войны.

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