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Резников заявил об угрозе наступления россиян на юго-востоке

Фото: Алексей Резников, глава Минобороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты могут начать свое наступления на юго-востоке Украины, поскольку там у них есть возможность пополнять резервы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Минобороны Украины Алексея Резникова в ходе брифинга.

"Что касается юго-восточной части, там угроза (наступления - ред.) есть, потому что там их группировка имеет возможность пополнения и вооружением, и техникой, и людьми. Поэтому, конечно, там ситуация более напряженная. Имеется в виду от Запорожья до Донецкой области", - подчеркнул он.

При этом, по словам министра, сейчас угрозы для Одессы нет, поскольку в море противник лишилися своего превосходства после уничтожения крейсера "Москва" и наличия у Украины противокорабельных ракет. А для продвижения по суше ему придется захватывать Херсон, который недавно деоккупировали, и Николаев, который враги так и не смогли взять.

"Мы не исключаем полномасштабного наступления россиян с учетом их любви к символизму. Скоро 24 февраля, годовщина войны", - отметил Резников.

Напомним, ранее руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковника Евгений Ерин заявлял, что россияне пытаются усилить боевые действия на Запорожском направлении.

Также мы писали, что глава Харьковской ОВА Олег Синегубов допускал начало контрнаступления россиян в регионе.

Более детально о подготовке россиян к новым наступательным действиям можете узнать в материале РБК-Украина.

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