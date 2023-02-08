Синегубов допустил контрнаступление РФ в Харьковской области: наши бойцы подготовлены

Российские войска усиливают свое присутствие на линии фронта. Поэтому не исключается возможность контрнаступления противника в Харьковской области, но ВСУ готовы к такому сценарию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в эфире телемарафона.

Он напомнил, что по Купянскому направлению в регионе проходит линия фронта и враг постоянно пытается атаковать, но несет потери и отступает на ранее занятые позиции.

"Действительно, мы слышим информацию о попытках повторного наступления на город Харьков, на населенные пункты Харьковской области. Мы к этому готовы, наши ВСУ сильны и готовы реагировать на любые попытки врага подобного характера", - заявил Синегубов.

По его словам, российские войска ужесточают свое присутствие на линии фронта.

"Это Купянское, Двуречанское направление, а также и в направлении Кременной. Мы это видим, целью врага являться то, чтобы не дать ВСУ продвинуться вперед. Там идут определенные маневры и мы не включаем действительно попытки контрнаступления со стороны врага. Однако наши бойцы полностью к этому подготовлены", - отметил Синегубов.

Напомним, ранее военный эксперт Роман Свитан в комментарии РБК-Украина не исключил, что во время нового наступления россияне захотят попытаться захватить часть Харьковской области.

Ранее в американском Институте изучения войны (ISW) заявили, что наиболее вероятной целью российского наступления будет восточная Украина, в том числе, возможно, и Харьковская область.

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