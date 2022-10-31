ua ru
Пн, 31 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Применили ракеты и дроны. Россияне повредили 18 объектов в почти половине областей Украины

Новина українською →
Украина, Понедельник 31 октября 2022 12:21
Применили ракеты и дроны. Россияне повредили 18 объектов в почти половине областей Украины Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (УНИАН)
Автор: Наталья Юрченко

Россия сегодня, 31 октября, обстреляла десять областей Украины. В результате ударов повреждено 18 объектов, большинство из которых энергетические.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля в Telegram.

По его словам, оккупанты применили ракеты и дроны для атак по Украине. В результате обесточены сотни населенных пунктов в семи областях Украины.

"Последствия могли быть гораздо хуже. Но благодаря героической и профессиональной работе ПВО из более чем 50 выпущенных по нашей территории ракет сбито 44", - добавил премьер.

Сейчас в Киевской, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях продолжаются локальные аварийные отключения. Энергетики продолжают ликвидировать последствия обстрелов.

Шмыгаль призвал украинцев экономить электроэнергию, чтобы снизить нагрузку на сеть.

Напомним, что Украина сегодня подверглась массированной ракетной атаке со стороны России. Граждан предупредили об экстренных отключениях света из-за обстрелов оккупантов.

Подробнее о сегодняшнем массированном обстреле - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Денис Шмыгаль Обстріл Война в Украине Война России против Украины ракетный удар
NEWS
Россия утром нанесла массированный удар по Украине: все актуальные подробности
Россия утром нанесла массированный удар по Украине: все актуальные подробности
DAILY
Опять за старое. Россия открыла "зерновой фронт" и угрожает экспорту из Украины
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Опять за старое. Россия открыла "зерновой фронт" и угрожает экспорту из Украины