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Україна націлена вступити в ЄС і НАТО протягом 5-10 років, - Шмигаль

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Київ, Четвер 08 липня 2021 18:19
Україна націлена вступити в ЄС і НАТО протягом 5-10 років, - Шмигаль Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Україна націлена стати членом Євросоюзу і НАТО протягом 5-10 років. Одним з важливих питань у цьому напрямку є реалізація реформ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю прем'єр-міністра України Дмитра Шмигаля виданню LRT, опублікованому на сайті Кабміну.

"Україна прагне вступити в ЄС і НАТО в найближчій перспективі, ми націлені отримати членство протягом 5-10 років. Важливим питанням європейського майбутнього України є послідовна реалізація реформ, над чим ми продовжуємо працювати і маємо суттєві результати", - сказав глава уряду.

Шмигаль підкреслив, що вступ до ЄС залежить не тільки від зусиль України, а й від бажання 27 інших країн-учасниць блоку.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна є країною-претендентом на членство в Альянсі, але для вступу повинна зробити більше для реалізації всіх реформ.

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