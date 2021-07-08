Україна націлена вступити в ЄС і НАТО протягом 5-10 років, - Шмигаль
Україна націлена стати членом Євросоюзу і НАТО протягом 5-10 років. Одним з важливих питань у цьому напрямку є реалізація реформ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю прем'єр-міністра України Дмитра Шмигаля виданню LRT, опублікованому на сайті Кабміну.
"Україна прагне вступити в ЄС і НАТО в найближчій перспективі, ми націлені отримати членство протягом 5-10 років. Важливим питанням європейського майбутнього України є послідовна реалізація реформ, над чим ми продовжуємо працювати і маємо суттєві результати", - сказав глава уряду.
Шмигаль підкреслив, що вступ до ЄС залежить не тільки від зусиль України, а й від бажання 27 інших країн-учасниць блоку.
Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна є країною-претендентом на членство в Альянсі, але для вступу повинна зробити більше для реалізації всіх реформ.