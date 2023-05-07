Украина начала получать от Израиля радары для предупреждения о ракетных атаках

Украина начала получать радары для новой системы оповещения о ракетной угрозе. Производит радары израильская компания RADA Electronic Industries.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Israel Defense .

Украина должна получить партию из 16 радаров RADA. Их будут использовать для обнаружения и предупреждения о ракетных атак. Издание отмечает, что передача таких радаров требует одобрения Министерства обороны Израиля.

О том, что Украина начала получать радары, говорит фото израильского волонтера Natan Flayer, которое он опубликовал в Twitter.

Стоит отметить, что радары RADA используются в Израиле для выявления и установления угрозы с неба. Они подключены к системе оповещения. В случае угрозы жители получают уведомление о том, что необходимо укрыться.

Фото: Украина начала получать израильские радары (twitter.com/NatanFlayer)