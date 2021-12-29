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Українцям заборонять пересуватися країною. Кабмін готує план на випадок воєнного стану

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Україна, Середа 29 грудня 2021 14:02
Українцям заборонять пересуватися країною. Кабмін готує план на випадок воєнного стану Фото: Кабмін затвердив порядок заборони на місце проживання під час воєнного стану
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України затвердив Порядок встановлення заборони або обмеження на вибір місця перебування чи місця проживання осіб на території, на якій діє воєнний стан. У рішенні військових повинно бути обґрунтування заборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням засідання уряду 29 грудня, яке транслювалося в Youtube.

Згідно з документом, запровадження заборони або обмеження здійснюється військовим командуванням на підставі указу президента України про введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях.

У рішенні зазначаються обставини, що склалися в Україні або в окремих її місцевостях, і несприятливі фактори воєнного характеру, що створюють загрозу для населення та істотно знижують рівень забезпечення його життєдіяльності.

У рішенні також зазначаються:

  • обґрунтування необхідності запровадження заборони або обмеження на вибір місця перебування чи місця проживання осіб;
  • строки запровадження заборони або обмеження на вибір місця перебування чи місця проживання осіб;
  • перелік осіб, яким забороняється або обмежується вибір місця перебування чи місця проживання;
  • населені пункти, в яких запроваджується заборона або обмеження на вибір місця перебування чи місця проживання осіб;
  • інші заходи, що полягають у забезпеченні виконання указу президента України про введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях.

Нагадаємо, наприкінці листопада 2021 року за запровадження воєнного стану у відповідь на нарощення Росією військ уздовж кордону виступали 32,8% українців. Не підтримували це - 58,1%.

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