Польща почне поставки зброї в Україну наступного тижня

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький оголосив, що поставки зброї в Україну почнуться наступного тижня. Це будуть оборонні озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на wp.pl .

"Ми бачимо посилення агресії і тиску з боку Росії. З українського боку ми бачимо рішучість захищатися, але часто не вистачає техніки, тому діяти треба швидко", - заявив Моравецький і додав, що перша партія оборонного озброєння відправиться наступного тижня.

За його словами, Європа і Польща зацікавлені в безпечній Україні та українському кордоні.