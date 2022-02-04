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Польща почне поставки зброї в Україну наступного тижня

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Варшава, П'ятниця 04 лютого 2022 15:27
Польща почне поставки зброї в Україну наступного тижня Фото: прем'єр Польщі Матеуш Моравецький (Thierry Monasse#51SY ED/Getty Images)
Автор: Ілона Свиридова

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький оголосив, що поставки зброї в Україну почнуться наступного тижня. Це будуть оборонні озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на wp.pl.

"Ми бачимо посилення агресії і тиску з боку Росії. З українського боку ми бачимо рішучість захищатися, але часто не вистачає техніки, тому діяти треба швидко", - заявив Моравецький і додав, що перша партія оборонного озброєння відправиться наступного тижня.

За його словами, Європа і Польща зацікавлені в безпечній Україні та українському кордоні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд Польщі схвалив нову військову підтримку для України і передасть легкі зенітно-ракетні комплекси Piorun.

За словами голови Бюро національної безпеки Польщі Павло Солох, Варшава вирішила передати боєприпаси, які будуть використовуватися в обороні, а не наступі.

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