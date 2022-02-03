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До України прибув сьомий літак військової допомоги від США

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Київ, Четвер 03 лютого 2022 15:19
До України прибув сьомий літак військової допомоги від США Фото: в Україну прибув ще один літак військової допомоги (twitter.com/oleksiireznikov)
Автор: Анастасія Рокитна

До України прибув сьомий літак з 85 тоннами військової допомоги від США. Допомога прийшла 3 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter-сторінку міністра оборони України Олексія Резнікова.

Попередній рейс з оборонною допомогою приземлився 1 лютого, літак привіз 84 тонни бойових набоїв до стрілецької зброї.

"Сьома "пташка" приземлилася у Борисполі. Цього разу - 85 тонн боєприпасів для гранатометів. Чудові новини, і найважливіше - це не кінець! Далі буде", - написав міністр у своєму Twitter.

До України прибув сьомий літак військової допомоги від СШАФото: в Україну прибув ще один літак військової допомоги (twitter.com/oleksiireznikov)

Нагадаємо, у Міністерстві оборони анонсували передачу Сполученими Штатами Америки військової допомоги до 45 літако-рейсів.

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