До України прибув сьомий літак військової допомоги від США

До України прибув сьомий літак з 85 тоннами військової допомоги від США. Допомога прийшла 3 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Twitter -сторінку міністра оборони України Олексія Резнікова.

Попередній рейс з оборонною допомогою приземлився 1 лютого, літак привіз 84 тонни бойових набоїв до стрілецької зброї.

"Сьома "пташка" приземлилася у Борисполі. Цього разу - 85 тонн боєприпасів для гранатометів. Чудові новини, і найважливіше - це не кінець! Далі буде", - написав міністр у своєму Twitter.

Фото: в Україну прибув ще один літак військової допомоги (twitter.com/oleksiireznikov)