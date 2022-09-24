Украинские военные "приземлили" российские Су-25 и Су-30 (видео)

Фото: украинские военные "приземлили" два российских самолета Су-25 и Су-30 (Getty Images)

Украинские защитники сбили российский бронированный штурмовик Су-25 и истребитель Су-30.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование десантно-штурмовых войск ВСУ.