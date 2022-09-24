Украинские военные "приземлили" российские Су-25 и Су-30 (видео)
Украинские защитники сбили российский бронированный штурмовик Су-25 и истребитель Су-30.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование десантно-штурмовых войск ВСУ.
"Сегодня в районе выполнения задач военнослужащими подразделения противовоздушной обороны 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады Десантно-штурмовых войск ВС Украины были сбиты два российских самолета - бронированный штурмовик Су-25 и многоцелевой истребитель четвертого поколения Су-30".
Военные отмечают, что воздушное пространство в полосах ответственности находится под полным контролем подразделений противовоздушной обороны ВСУ.
Напомним, что сегодня украинские бойцы уничтожили вражескую зенитную установку ЗУ-23-2 .
Кроме того, украинский пограничник сбил российский беспилотник антидроновым ружьем.
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