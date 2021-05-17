Розпочався прийом заявок на пільгову іпотеку для переселенців: як її подати
В Україні з 17 травня розпочався прийом заяв на пільгову іпотеку для переселенців, яку фінансує німецький банк KfW. Заяву можна подати двома способами.
Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Повідомляється, що заявки приймає Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву. Вони подаються заявниками при особистому зверненні до регіонального управління Фонду або в електронній формі через портал "Дія".
Щоб подати заяву через портал "Дія", потрібно на ньому авторизуватися і в списку послуг знайти пункт "Заява про намір отримати кредит для ВПО". На порталі запропонують внести інформацію про членів сім'ї, зокрема, вказати ІПН та номери довідок переселенців. Також необхідно вибрати регіон, в якому будуть отримувати іпотеку.
Для подачі заяви особисто необхідно заповнити відповідну форму в письмовому вигляді і звернутися з нею в регіональне управління або іпотечний центр Фонду. Якщо переселенець на 17 травня зареєстрований в якості кандидата для отримання державної іпотеки під 3% (Реєстр 980) він автоматично вноситься в новий реєстр і братиме участь в лотереї на іпотеку від німецького банку.
Якщо переселенець не бажає включати себе до нового реєстру, то відповідну заяву треба подати до 17 червня 2021 року.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що іпотека під 3% річних від німецького банку KfW дозволить забезпечити житлом приблизно 680 сімей переселенців. Іпотеку планується видавати на 20 років під 3% річних з розрахунку 63 квадратних метрів на сім'ю.
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