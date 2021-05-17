Розпочався прийом заявок на пільгову іпотеку для переселенців: як її подати

В Україні з 17 травня розпочався прийом заяв на пільгову іпотеку для переселенців , яку фінансує німецький банк KfW. Заяву можна подати двома способами.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Повідомляється, що заявки приймає Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву. Вони подаються заявниками при особистому зверненні до регіонального управління Фонду або в електронній формі через портал "Дія".

Щоб подати заяву через портал "Дія", потрібно на ньому авторизуватися і в списку послуг знайти пункт "Заява про намір отримати кредит для ВПО". На порталі запропонують внести інформацію про членів сім'ї, зокрема, вказати ІПН та номери довідок переселенців. Також необхідно вибрати регіон, в якому будуть отримувати іпотеку.

Для подачі заяви особисто необхідно заповнити відповідну форму в письмовому вигляді і звернутися з нею в регіональне управління або іпотечний центр Фонду. Якщо переселенець на 17 травня зареєстрований в якості кандидата для отримання державної іпотеки під 3% (Реєстр 980) він автоматично вноситься в новий реєстр і братиме участь в лотереї на іпотеку від німецького банку.

Якщо переселенець не бажає включати себе до нового реєстру, то відповідну заяву треба подати до 17 червня 2021 року.