Сервіс єМалятко став доступним для жителів тимчасово окупованих територій України. Всього в квітні сервісом скористалися понад 92 тисяч українських сімей.

Про це під час форуму " Україна 30" заявив перший заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб.

"Відсьогодні сервіс єМалятко стає доступним для жителів тимчасово окупованих територій. Важлива соціальна лінія, адже українці на тимчасово окупованих територіях мають додаткові труднощі для отримання державних послуг", - повідомив Вискуб.

Він додав, що також зараз з'явилася можливість замовити онлайн і отримати прямо додому паперове свідоцтво про народження.

"До поліпшення сервісу єМалятко приєдналася "Укрпошта" і тепер батьки можуть отримати паперовий оригінал свідоцтва про народження при його замовленні онлайн відразу додому. Цифрове свідоцтво про народження доступне батькам в "Дії", - зазначив заступник міністра.

Загалом сервісом у квітні скористалися 83% українських сімей з немовлям - 92 413.