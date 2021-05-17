ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Сервіс єМалятко став доступним для жителів тимчасово окупованих територій

Новость на русском →
Київ, Понеділок 17 травня 2021 11:46
Сервіс єМалятко став доступним для жителів тимчасово окупованих територій Фото: жителі Донбасу і Криму можуть скористатися сервісом єМалятко (freepik)
Автор: Ігор Литвиненко

Сервіс єМалятко став доступним для жителів тимчасово окупованих територій України. Всього в квітні сервісом скористалися понад 92 тисяч українських сімей.

Про це під час форуму " Україна 30" заявив перший заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб.

"Відсьогодні сервіс єМалятко стає доступним для жителів тимчасово окупованих територій. Важлива соціальна лінія, адже українці на тимчасово окупованих територіях мають додаткові труднощі для отримання державних послуг", - повідомив Вискуб.

Він додав, що також зараз з'явилася можливість замовити онлайн і отримати прямо додому паперове свідоцтво про народження.

"До поліпшення сервісу єМалятко приєдналася "Укрпошта" і тепер батьки можуть отримати паперовий оригінал свідоцтва про народження при його замовленні онлайн відразу додому. Цифрове свідоцтво про народження доступне батькам в "Дії", - зазначив заступник міністра.

Загалом сервісом у квітні скористалися 83% українських сімей з немовлям - 92 413.

Нагадаємо, Кабмін прийняв рішення про відкриття доступу до єМалятку для жителів окупованих територій в кінці лютого.

Також РБК-Україна писало, що в Україні готують проект Donbass travel для жителів окупованих територій.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство сервис
NEWS
У Раді хочуть заслухати Шмигаля: про що він доповідатиме
У Раді хочуть заслухати Шмигаля: про що він доповідатиме
DAILY
Відставки в Кабміні. Чому команда Зеленського звільняє трьох міністрів
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Відставки в Кабміні. Чому команда Зеленського звільняє трьох міністрів