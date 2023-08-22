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Резников рассказал, когда Украина сможет получить первые F-16

Фото: министр обороны Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина сможет получить первые истребители F-16 не раньше чем через 6-7 месяцев. Передача самолетов будет зависеть от срока обучения украинских специалистов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Алексея Резникова.

По его словам, сам самолет является только платформой. Следует говорить и о передаче вооружения - ракет, снарядов и бомб, которые будут нести самолеты F-16. Также не стоит забывать о подготовке инфраструктуры для того, чтобы Украина могла обслуживать самолеты и выполнять боевые задания.

Кроме того, министр отметил, что обучение на самолетах должны пройти не только пилоты, но и инженеры, техники и другие люди, планирующие операции.

По его словам, речь идет о нескольких сотнях людей для первых самолетов в украинском небе.

"Поэтому, я думаю, что 6-7 месяцев - это минимальный срок (для передачи Украине F-16 - ред.), который нужно сознательно оценивать. Но если он будет немного больше - не разочаровываться, потому что наши пилоты продемонстрировали свою способность быть готовыми через 6 месяцев", - сказал он.

При этом пока неизвестно, сколько будет продолжаться обучение техников и инженеров, ведь системы обслуживания и ремонта сложные.

"Но я верю в одно, наши люди настолько талантливы, что "Patriot" они вместо 10 месяцев преодолели за 10 недель, артиллерию 155 вместо трех месяцев - за три недели. Поэтому я убежден, что украинские F-16 будут в украинском небе освобождать временно оккупированные территории", - добавил он.

F-16 для Украины

18 августа СМИ сообщили, что США одобрили передачу Украине самолетов F-16 из Дании и Нидерландов. Советник президента Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан отметил, что Украина получит истребители после завершения обучения пилотов.

Известно, что Нидерланды могут предоставить Украине 42 истребителя, а Дания - еще 19 .

Ранее Игнат сообщал, что Украине необходимо около 128 самолетов для получения преимуществ в небе и замены старого авиапарка.

В Воздушных силах полагают, что F-16 способен изменить ход событий на фронте. При этом Украине нужно "заглаживать" взлетно-посадочные полосы перед получением истребителей и подготовить логистику с инфраструктурой, чтобы россияне не могли уничтожить самолеты на аэродромах.

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F-16Алексей Резников