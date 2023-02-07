Переполох в Минобороны. Почему у Зеленского решили уволить Резникова и тут же передумали

Вопреки публичным анонсам, замена министра обороны не состоялась. Алексей Резников и его возможный сменщик Кирилл Буданов пока остаются на своих местах. Почему у президента захотели сменить министра, но потом отложили это решение – в материале РБК-Украина.

На Банковой решили заменить министра обороны Алексея Резникова, которого назначили руководить ведомством за четыре месяца до начала войны. Вечером воскресенья на заседании фракции "Слуги народа" депутатам объявили о том, что его переведут руководить Минстратегпромом. А пост Резникова в Минобороны по идее должен был занять начальник ГУР Кирилл Буданов.

За несколько часов до фракции собеседники РБК-Украина называли Буданова одним из кандидатов, но к концу дня Давид Арахамия заявил официально о готовящейся ротации.

Между этим анонсом и решением повременить с кадровыми перестановками прошло менее суток. Уже вчера утром в президентской фракции заявили, что Буданов и Резников пока остаются на своих местах.

Дело не только в яйцах

Турбулентность вокруг Министерства обороны нарастала в течение последних двух недель после того, как издание "Зеркало недели" опубликовало материал о подозрительных контрактах на питание для армии – скандальные "яйца по 17 гривен". Когда за чиновников из министерства взялись правоохранители, то стало ясно, что претензии к работе ведомства реально есть и касаются они далеко не тех контрактов, о которых стало известно в прессе.

Замминистра и директора департамента, ответственных за закупки, уволили. Причем директор департамента лишился должности задолго до скандала в СМИ. Тем не менее тень уже упала и на самого Резникова. Он, как считают его критики, не уследил за ситуацией и не пресек кражи у армии в период войны. При этом никаких доказательств личной причастности министра к каким-либо схемам обнародовано не было.

Начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

В команде президента не стали говорить, что хотят заменить Резникова из-за возможной коррупции в Минобороны. Их официальная версия перестановок – "милитаризация" ведомства, что вроде бы и логично в военное время. Другие ее компоненты – замена глав ВГА в прифронтовых регионах на военных, которая должна состояться в ближайшее время.

Впрочем, у кадровых пертурбаций в Минобороны вполне могут быть и политические мотивы, и для них в последние недели просто готовилась нужная почва. А коррупционные скандалы стали лишь поводом, а не причиной.

После "Рамштайна"

По состоянию на вечер воскресенья, 5 февраля, казалось, что многодневный конфликт вокруг Минобороны все же закончился конкретными кадровыми решениями. Глава фракции СН Давид Арахамия объявил сначала на заседании фракции, а потом и в своем Telegram-канале о том, что министром обороны станет Буданов.

При этом Резникова решили оставить в команде власти. Сперва в неформальных разговорах ему прочили пост министра юстиции. Но потому как к действующему главе Минюста Денису Малюське на Банковой претензий нет, этот вариант не сработал. Не оправдались и слухи о том, что Резникову могут подыскать должность в Офисе президента.

В итоге, Арахамия объявил, что Резников "переводится в рамках правительства" на пост министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. Примечательно, что на протяжении последних месяцев это министерство вообще планировалось сократить в рамках общей оптимизации Кабмина. А нынешнего главу этого ведомства Павла Рябикина собирались отправить послом в Китай.

Но уже спустя несколько часов стало понятно, что эта схема дает сбой – после того, как Резников публично заявил, что ему никто не предлагал возглавить Минстратпром, а если бы и предложили, то он бы отказался.

Утром следующего дня, 6 февраля, Арахамия сделал апдейт по кадровой ситуации, указав, что перестановки в сфере обороны на этой неделе не ожидаются, пока решено ограничиться утверждением Василия Малюка и Игоря Клименко на постах глав СБУ и МВД соответственно.

Собеседники в "Слуге народа" называли несколько причин, почему замену Резникова на Буданова решили отложить. Чаще всего источники указывали на предстоящие заседание "рамштайновской" группы военной помощи Украине, которое запланированное на 14 февраля. Мол, слишком многое в этом процессе завязано на самом Резникове и у него уже налажены неплохие контакты со своими иностранными коллегами.

Также среди причин задержки – отсутствие достаточного количества голосов в зале и невозможность прямо назначить Буданова на пост главы Минобороны. Эту должность по закону должно занимать гражданское лицо. Впрочем, ни один из этих факторов не стал неожиданностью, обо всем было известно заранее, в момент, когда об уходе Резникова и назначении Буданова объявили публично.

Собеседники издания утверждают, что заминки из-за назначения нового начальника ГУР нет. По данным РБК-Украина, подбором своего будущего преемника занимается сам Буданов и возможные кандидатуры уже якобы есть.

Заседание "Рамштайновской" группы (фото: Getty Images)

В воскресенье отдельные нардепы в своих телеграмм-каналах допустили, что эту должность займет замглавы ОП Роман Машовец – ветеран военной разведки. В то же время источники издания в ГУР отмечают, что, скорее всего, место Буданова отойдет кому-то "изнутри" структуры.

В этом смысле показательно то, что во время крупного обмена пленными 4 февраля это событие активно коммуницировал не особо публичный замначальника военной разведки Дмитрий Усов. Он же секретарь координационного штаба по вопросам военнопленных. Предположение о том, что именно Усов может занять место Буданова, источники издания в разведке не подтверждают, но и не отрицают.

В конечном счете, по информации РБК-Украина, изменения в Минобороны было решено поставить на паузу, к этому вопросу могут вернуться уже во второй половине февраля.

"Этот вопрос останется в повестке, раз уж о нем уже заговорили публично. Скорее всего, к нему вернутся уже после заседания следующего "Рамштайна" – через неделю-две", – отметил один из источников.

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В любом случае, тянущиеся уже более двух недель скандалы вокруг Минобороны точно не идут на пользу украинской обороноспособности, вызывая лишнее и совершенно ненужное напряжение в военных и околовоенных кругах. Легко можно представить и удивление западных партнеров, которые из вечерних новостей узнают о том, что теперь им придется работать с другим министром обороны Украины, а из утренних – о том, что прежний министр пока остается на своем месте. И реальные причины этих маневров остаются в полном тумане.

Несмотря на ожидающееся в ближайшее время новое масштабное наступление россиян на южном и восточном направлениям, украинская политическая жизнь, похоже, вернулась в привычную колею скандалов, интриг и непредсказуемых кадровых поворотов. Вот только время для открытия нового политического сезона выбрано, кажется, не самое лучшее.