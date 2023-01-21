Резников о результатах "Рамштайна": не всю помощь озвучили публично

По его словам, на заседании Контактной группы значительное внимание было уделено усилению противовоздушной обороны.

“Этот серьезно развивающийся вопрос мы говорили на “Рамштайне” не только о Patriot, но и о других системах. Речь идет о коротких, средних и дальних возможностях действия, так же это касается по высоте”, - заявил Резников.

Он отметил, что на заседании прозвучали ключевые слова – своевременность и неотложность оказания помощи.

Напомним, вчера США объявили о новом пакете помощи Украине на сумму 2,5 миллиарда долларов.

Кроме того, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что новый пакет помощи включает в себя ЗРК NASAMS и системы ПВО Avenger.

Ранее в Конгрессе призвали администрацию Джо Байдена срочно передать Украине системы вооружения, необходимые для победы над Россией.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.