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Резников о результатах "Рамштайна": не всю помощь озвучили публично

Фото: Алексей Резников, министр обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Украина удовлетворена результатами заседания Контактной группы по обороне “Рамштайн” в Германии. Кроме озвученной военной помощи, "некоторые пакеты были озвучены за закрытыми дверями".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра обороны Украины Алексея Резникова для "Голоса Америки".

По его словам, на заседании Контактной группы значительное внимание было уделено усилению противовоздушной обороны.

“Этот серьезно развивающийся вопрос мы говорили на “Рамштайне” не только о Patriot, но и о других системах. Речь идет о коротких, средних и дальних возможностях действия, так же это касается по высоте”, - заявил Резников.

Он отметил, что на заседании прозвучали ключевые слова – своевременность и неотложность оказания помощи.

Напомним, вчера США объявили о новом пакете помощи Украине на сумму 2,5 миллиарда долларов.

Кроме того, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что новый пакет помощи включает в себя ЗРК NASAMS и системы ПВО Avenger.

Ранее в Конгрессе призвали администрацию Джо Байдена срочно передать Украине системы вооружения, необходимые для победы над Россией.

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