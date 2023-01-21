Рєзніков про результати "Рамштайну": не всю допомогу озвучили публічно

За його словами, на засіданні Контактної групи значну увагу було приділено посиленню протиповітряної оборони.

“Це питання, що серйозно розвивається, ми говорили на “Рамштайні” не тільки про Patriot, а й про інші системи. Йдеться про короткі, середні та дальні можливості дії, так само це стосується по висоті”, - заявив Резніков.

Він зазначив, що на засіданні прозвучали ключові слова – своєчасність та невідкладність надання допомоги.

Нагадаємо, в США оголосили про новий пакет допомоги Україні на суму 2,5 мільярда доларів.

Крім того, міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що новий пакет допомоги включає ЗРК NASAMS і системи ППО Avenger.

Раніше у Конгресі закликали адміністрацію Джо Байдена терміново передати Україні системи озброєння, необхідні для перемоги над Росією.

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