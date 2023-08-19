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Для прекращения войны против Украины. Глава МИД Франции призвала Китай повлиять на РФ

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Суббота 19 августа 2023 01:14
Для прекращения войны против Украины. Глава МИД Франции призвала Китай повлиять на РФ Фото: Катрин Колонна, министр иностранных дел Франции (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в телефонном разговоре с китайским коллегой Ваном И отметила влияние Пекина на Москву, и призвала убедить РФ соблюдать международное право, и прекратить широкомасштабную военную агрессию против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Франции.

"Относительно агрессивной войны России против Украины министр напомнил, что Китай играет важную роль в убеждении России прекратить агрессивную войну, и соблюдать международное право", - говорится в релизе французского ведомства.

Также Колонна отметила важность продолжения усилий по преодолению последствий российской агрессии, в частности, для мировой продовольственной безопасности.

В МИД Франции сообщили, что собеседники приветствовали оживление двусторонних встреч и бесед, подчеркнув "важность продолжения этой положительной динамики". Кроме того, министры договорились продолжать "тесный диалог" по всем вопросам.

Отношения Китая с Россией

Официально Пекин декларирует, что не поддерживает ни одну из сторон российско-украинского конфликта, не помогает РФ обходить санкции и не предоставляет оружие или товары двойного назначения.

Во внешней политике КНР руководствуется собственными интересами. Китай конкурирует с США за глобальное лидерство. При этом, как отмечал в комментарии РБК-Украина посол Украины в Китае Павел Рябикин, РФ для Китая является и политическим партнером, и источником ресурсов, так, Россия превращается в китайский сырьевой придаток.

Подробно о позиции Китая, а также какое отношение в Азии к агрессии РФ и войне, и кто там друг Украины - читайте в материале РБК-Украина.

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