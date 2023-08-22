Украина получила все ракеты SCALP, которые Франция обещала предоставить в первой партии, - посол

Украина получила все ракеты дальнего радиуса действия SCALP, которые Франция обещала предоставить в рамках первой партии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Украины во Франции Вадима Омельченко в интервью LB.

По его словам, первая партия была испытательной. При этом снаряды хорошо себя зарекомендовали.

"SCALPы будут, поставки будут продолжаться. Главный вопрос этих поставок - их ритм, а здесь у французов все очень неплохо", - добавил посол.

Ракеты SCALP

Франция присоединилась к Британии в поставках Украине ракет большой дальности. Это позволит украинским силам поражать российские войска и цели глубоко по линии фронта.

В целом Франция передаст Украине 50 ракет SCALP. При этом первые ракеты уже доставили в Украину.

Отметим, что ракета Storm Shadow или SCALP - это англо-французская крылатая ракета дальнего радиуса действия, предназначенная для поражения стационарных целей, защищенных средствами ПВО. Storm Shadow - это британское название ракеты, а во Франции оно обозначается как SCALP-EG.

В общем, французские и британские ракеты идентичны. Их отличия состоят только в программном обеспечении и самолетах - носителях ракет.

Больше о ракетах SCALP - читайте в материале РБК-Украина.

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