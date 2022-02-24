В Україні починається евакуація з міст поряд з лінією розмежування. УЗ опублікувала список рейсів.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу УЗ .

Евакуаційні рейси планується виконати з наступних регіонів та вокзалів сьогодні:

Луганська область

Два евакуаційні поїзди відправляться зі Сватово, Рубіжного та Лисичанська сьогодні вдень.

Донецька область

Два состави відправлятимуться з Краматорська, два - з Маріуполя, один - з Костянтинівки.

Одеська область

Один евакуаційний рейс буде відправлений сьогодні з Одеси.

"З міркувань безпеки точний час відправлення та місце призначення не розкриваються. Слідкуйте за оновленнями на офіційних сторінках Укрзалізниці та уважно слухайте оголошення на вокзалах ваших міст", - йдеться у повідомленні.