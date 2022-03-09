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"Вони у розпачі". Данілов розповів про зміну тактики та генералів в окупантів

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Київ, Середа 09 березня 2022 20:04
"Вони у розпачі". Данілов розповів про зміну тактики та генералів в окупантів Фото: Олексій Данілов, секретар РНБО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов розповів, що окупанти змінили тактику та низку генералів через провал їх планів з захоплення України. За його словами, керівництво Росії у розпачі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону "Єдині новини".

Як пояснив Данілов, окупанти розчаровані, що не змогли реалізувати свій план щодо швидкого захоплення України.

"Вони перейшли в іншу тактику. У них змінили близько 8 генералів через те, що вони не виконали завдання. Призначені нові. Ми чітко розуміємо, що відбувається в РФ. Вони у розпачі. Вже навіть такі, як Соловйов, дають задню... Це наша війна, яку ми обов'язково виграємо", - сказав секретар РНБО.

Нагадаємо, раніше Данілов заявив, що розвідка США прогнозує перемогу України у війні з Росією.

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