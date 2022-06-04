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Рєзніков закликав Євросоюз створити трастовий фонд для України

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Субота 04 червня 2022 21:57
Рєзніков закликав Євросоюз створити трастовий фонд для України Фото: міністр оборони України Олексій Рєзніков (t.me/OP_UA)
Автор: Іван Носальський

Євросоюзу необхідно створити трастовий фонд. З його допомогою всі охочі країни ЄС зможуть надавати військову підтримку Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Олексія Рєзнікова під час Міжнародного безпекового форуму GLOBSEC-2022.

"Є держави, наприклад, Люксембург, які готові інвестувати у безпеку - допомагати Україні. Але вони не можуть, бо не мають озброєння, яке нам потрібне. Хорошим рішенням було б створити трастовий фонд у Європі, і це може стати наступним кроком", - наголосив голова оборонного відомства.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що американський генерал Девід Болдуїн, який також є командиром Нацгвардії Каліфорнії, закликав союзників України якнайшвидше передати ЗСУ винищувачі.

Також ми писали, що США все ж таки передадуть Україні реактивні системи залпового вогню HIMARS, навколо яких останній тиждень тривали активні обговорення.

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