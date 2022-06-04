Резников призвал Евросоюз создать трастовый фонд для Украины

Евросоюзу необходимо создать трастовый фонд. С его помощью все желающие страны ЕС смогут оказывать военную поддержку Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заявление министра обороны Украины Алексея Резникова в ходе Международного форума безопасности GLOBSEC-2022.

"Есть государства, например, Люксембург, которые готовы инвестировать в безопасность - помогать Украине. Но они не могут, потому что не имеют вооружения, которое нам нужно. Хорошим решением было бы создать трастовый фонд в Европе, и это может стать следующим шагом", - подчеркнул глава оборонного ведомства.

Напомним, ранее стало известно, что американский генерал Дэвид Болдуин, который также является командиром Нацгвардии Калифорнии, призвал союзников Украины как можно скорее передать ВСУ истребители.

Также мы писали, что США все же передадут Украине реактивные системы залпового огня HIMARS, вокруг которых последнюю неделю шли активные обсуждения.

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