ua ru
Пт, 22 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Кількість загиблих в результаті вчорашнього обстрілу Харкова зросла

Новость на русском →
Харків, П'ятниця 22 липня 2022 09:38
Кількість загиблих в результаті вчорашнього обстрілу Харкова зросла Фото: кількість загиблих в результаті вчорашнього обстрілу Харкова зросла (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Кількість загиблих в результаті ворожого обстрілу Харкова вранці 21 липня зросла до чотирьох, а поранених - до 25 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Харківської міськради.

"Після обстрілу одного з ринків Харкова касетними боєприпасами загинули чотири мирних жителя, 25 поранені, вогнем знищені три автомобілі, пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 21 липня вранці окупанти обстріляли Харків з "Ураганів", потрапивши в цивільні об'єкти міста.

В результаті атаки пошкоджено авто, торгові павільйони, житловий будинок та громадський транспорт.

У зв'язку з обстрілами мешканцям Харкова дали рекомендації.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків ракетный удар Війна в Україні
NEWS
НБУ дозволив банкам продавати безготівкову валюту громадянам, але є умова
НБУ дозволив банкам продавати безготівкову валюту громадянам, але є умова
DAILY
Вижив у Маріуполі та пройшов російський полон. Історія морпіха Гліба Стрижка
Анастасія Рокитнаспеціально для РБК-Україна Вижив у Маріуполі та пройшов російський полон. Історія морпіха Гліба Стрижка