Резников объяснил сколько Россия потеряла "подготовленных воинов" к объявлению мобилизации

Как объясняет Резников, решение России объявить мобилизацию было ожидаемым на фоне больших потерь в войне.

"Поскольку ее назвали "частичной" мобилизацией, логично сократить ее до "чмобилизации". Это была абсолютно ожидаемая мера и не была для нас новостью. Потому что мы точно знаем реальные потери российских войск", - объясняет министр.

Также Резников отметил, что Россия все это время теряла "подготовленных солдат" и сегодня пытается восполнить эти потери мобилизованными.

"Они (россияне - ред.) потеряли от 50 тысяч убитыми и по меньшей мере 100 тысяч ранеными. Причем это были подготовлены воины. Абсолютно логическая реакция военно-политического руководства Кремля - начать восполнять эти потери", - отметил министр.