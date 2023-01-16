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Украинским военным в Бахмуте передали десятки дронов и Starlink

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Понедельник 16 января 2023 17:05
Украинским военным в Бахмуте передали десятки дронов и Starlink Иллюстративное фото: украинским военным в Бахмуте передали десятки дронов и Starlink (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Бахмут, который сейчас является одним из наиболее горячих направлений, отправили 83 дрона и десятки терминалов Starlink для украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство цифровой трансформации в Telegram.

По информации ведомства, в Бахмут отправили 29 беспилотников Matrice, 52 Mavic и 2 Autel, которые помогут украинским защитникам оборонять город от постоянных российских атак. Средства на дроны были собраны благодаря пожертвованиям украинцев.

Также наши военные в ближайшее время получат десятки Starlink для того, чтобы обеспечить в Бахмуте спутниковую связь.

Напомним, ранее в Генштабе докладывали, что россияне несут значительные потери на Бахмутском направлении.

Также мы писали, что оккупанты уничтожили более 4 тысяч жилых домов в Бахмуте.

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