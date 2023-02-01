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В Зеленского сказали, в каком оружии нуждается Украина на текущем этапе войны

Новина українською →
Киев, Среда 01 февраля 2023 13:21
В Зеленского сказали, в каком оружии нуждается Украина на текущем этапе войны Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (president.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

На этом этапе войны, когда российские войска концентрируют на оккупированных территориях свои резервы, Украина требует от союзников конкретики в оказании помощи. В частности, речь идет о необходимости передачи авиации и дальнобойных ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Каждый этап войны нуждается в оружии. Концентрация резервов РФ на оккупированных территориях требует от Украины и партнеров конкретики. Поэтому: 1. Уже есть танковая коалиция (логистика, обучение, поставка). 2. Уже есть переговоры о предоставлении ракет повышенной дальности и штурмовой авиации",- написал он.

Напомним, что недавно мы писали о том, что Соединенные Штаты Америки готовят новый пакет военной помощи, куда могут войти дальнобойные ракеты.

Добавим, по данным МИД, Украина ведет переговоры с союзниками по передаче реактивной авиации и ракет с дальностью впечатления 300 км. Для дипломатов нашей страны эта тема является приоритетом.

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