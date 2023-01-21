Резников показал первый вертолет Sea King, полученный от Великобритании

Украинские военные получили в свое распоряжение вертолет Sea King. Его передала Великобритания.

Об этом сообщает РБК-Украина по ссылке на Twitter министра обороны Украины Алексея Резникова.

По его словам, Sea King прибыл в распоряжение военных у Черного моря. Это первый вертолет, который прибыл в Украину. Он будет помогать украинским военным в поисково-спасательных миссиях.

"Вместе мы защитим моря и земли по всей Европе", - написал Резников.