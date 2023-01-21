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Резніков показав перший вертоліт Sea King, отриманий від Британії

Фото: в Україну прибув вертоліт Sea King (wikimedia)
Автор: Наталія Кава

Українські військові отримали у своє розпорядження гелікоптер Sea King. Його передала Велика Британія.

Про це повідомляє РБК-Україна за посиланням на Twitter міністра оборони України Олексія Резнікова.

За його словами, Sea King прибув у розпорядження військових біля Чорного моря. Це перший такий вертоліт, який прибув в Україну. Він буде допомагати українським військовим у пошуково-рятувальних місіях.

"Разом ми захистимо моря та землі по всій Європі", - написав Резніков.

Зазначимо, що гелікоптери Sea King раніше використовувалися як Королівськими військово-повітряними силами, так і Королівським флотом.

Нагадаємо, що Британія передасть Україні Sea King стало відомо ще 23 листопада. Загалом наша країна отримає три такі вертольоти.

Також ми писали, що Британія відправила в Україну понад 15 тисяч зимових наборів обмундирування, а також близько 900 генераторів та передала їх українським військовим.

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