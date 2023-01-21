Резніков показав перший вертоліт Sea King, отриманий від Британії

Українські військові отримали у своє розпорядження гелікоптер Sea King. Його передала Велика Британія.

Про це повідомляє РБК-Україна за посиланням на Twitter міністра оборони України Олексія Резнікова.

За його словами, Sea King прибув у розпорядження військових біля Чорного моря. Це перший такий вертоліт, який прибув в Україну. Він буде допомагати українським військовим у пошуково-рятувальних місіях.

"Разом ми захистимо моря та землі по всій Європі", - написав Резніков.