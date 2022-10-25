Резников поговорил с новым министром обороны Швеции: подробности
Фото: Алексей Резников, министр обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Во вторник, 25 октября, министр обороны Украины Алексей Резников побеседовал с новым министром обороны Швеции Полом Йонсоном.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства обороны Украины.
"Я поздравил своего коллегу с назначением и пригласил его посетить Киев", - говорится в сообщении.
Резников добавил, что со шведским коллегой он обсудил ужесточение обороноспособности страны.
"Мы благодарны Швеции за невероятную поддержку", - добавил Резников.
Напомним, что Резников обсудил с главой Пентагона провокацию России и новую помощь.
Ранее стало известно, что Швеция передаст Украине "важные инструменты" в новом пакете военной помощи.
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