Резников поговорил с новым министром обороны Швеции: подробности

Во вторник, 25 октября, министр обороны Украины Алексей Резников побеседовал с новым министром обороны Швеции Полом Йонсоном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства обороны Украины.

"Я поздравил своего коллегу с назначением и пригласил его посетить Киев", - говорится в сообщении.

Резников добавил, что со шведским коллегой он обсудил ужесточение обороноспособности страны.

"Мы благодарны Швеции за невероятную поддержку", - добавил Резников.