Резников обсудил с главой Пентагона провокации России и новую помощь
Министр обороны Украины Алексей Резников и глава Пентагона Ллойд Остин в ходе телефонного разговора обсудили провокацию России с "грязной бомбой" и новый пакет военной помощи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы Минобороны Украины.
Резников оценил "нулевую терпимость" США к шантажу России.
"Был продуктивный разговор с моим другом Ллойдом Остином. Ценю четкую позицию США о нереагировании на провокации и нулевую терпимость к шантажу. Мы также обсудили следующий пакет помощи США", - сообщил министр.
"Грязная бомба" Шойгу
В воскресенье, 23 октября, Шойгу провел телефонные разговоры с коллегами из Франции, Турции, Британии и США, во время которых рассказал им о якобы подготовке Украины "провокаций" с использованием "грязной бомбы".
Согласно данным ISW, таким образом, министр обороны России пытался замедлить или остановить западную военную помощь Украине, а также ослабить НАТО.
"Предупреждения" Шойгу не убедили Соединенные Штаты, Великобританию и Францию, после чего они осудили его за попытку оклеветать Киев.
Резников в свою очередь сообщил коллегам, что Украина открыта для мониторинговых миссий.