Резников поговорил с министром обороны США: обсудили пути к победе в войне

В понедельник, 13 марта, министр обороны Украины провел разговор со своим американским коллегой Ллойдом Остином.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы оборонного ведомства Украины.

"Перед предстоящей встречей в формате "Рамштайн" у меня был разговор с моим большим другом Ллойдом Остином", - говорится в сообщении. Резников отметил, что они обменялись мнениями о сотрудничестве и пути к победе в войне в Украине. Он назвал это искренней поддержкой союзников, внушающей в него большой оптимизм в отношении будущего. "Солидарность становится эффективностью на поле битвы", - добавил министр обороны Украины.