Пентагон запросит 170 млрд долларов на ракеты и замену боеприпасов, поставляемых Украине, - Bloomberg
Запрос Пентагона на закупки в объеме 170 млрд долларов на новый финансовый год направлен на замену боеприпасов, поставляемых Украине, а также таких вооружений, как ракеты большой дальности, которые потребуются в конфликте с Китаем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Согласно документу, полученному Bloomberg News, Министерство обороны США запросит 76,8 млрд долларов для ВМФ и морской пехоты, из которых 32,8 млрд долларов - на строительство новых кораблей; 61 млрд долларов для ВВС, включая Космические силы США, и 24,4 млрд долларов для армии.
Документ по исследованиям и разработкам требует в целом 145 млрд долларов, из них 46 млрд долларов для ВВС, 27 млрд долларов для ВМФ и 15,7 млрд долларов для армии. Документы должны быть опубликованы Пентагоном в понедельник в рамках подробного раскрытия запроса на бюджет на финансовый год, начинающийся 1 октября.
Среди крупнейших целей в области исследований и разработок - 3,7 млрд долларов на новую межконтинентальную баллистическую ракету Sentinel корпорации Northrop Grumman, 3 млрд долларов на разработку бомбардировщика B-21 и 2,3 млрд долларов на программу "Доминирование в воздухе следующего поколения", предназначенную для замены истребителя F- 22.
Основные моменты запросов боеприпасов включают:
- 951 млн долларов на 550 ракет класса "воздух-земля" производства Lockheed Martin Corp.
- 928 млн долларов на 831 ракету класса "воздух-воздух" Amraam ВМС/ВВС от Raytheon Technologies Corp.
- 886 млн долларов на покупку 5016 ракет GMLRS у Lockheed Martin.
- 639 млн долларов на покупку 91 противокорабельной ракеты большой дальности ВМФ у Lockheed Martin.
- 400 млн долларов на покупку новой версии Stinger под названием M-Shorad.
- 308 млн долларов на 78 усовершенствованных торпед MK-48 от Lockheed Martin.
- 199 млн долларов на покупку 541 противотанковой ракеты Javelin производства Raytheon-Lockheed, которую украинские силы ценят за их смертоносную эффективность против российских танков.
- 179 млн долларов на покупку у Lockheed Martin 28 дополнительных мобильных ракетных комплексов Himars.
Напомним, завод по производству мобильных ракетных установок Lockheed Martin готовится увеличить производство систем HIMARS после того, как их успех на поле боя в Украине увеличил спрос со стороны других стран.