Пентагон запросит 170 млрд долларов на ракеты и замену боеприпасов, поставляемых Украине, - Bloomberg

Запрос Пентагона на закупки в объеме 170 млрд долларов на новый финансовый год направлен на замену боеприпасов, поставляемых Украине, а также таких вооружений, как ракеты большой дальности, которые потребуются в конфликте с Китаем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Согласно документу, полученному Bloomberg News, Министерство обороны США запросит 76,8 млрд долларов для ВМФ и морской пехоты, из которых 32,8 млрд долларов - на строительство новых кораблей; 61 млрд долларов для ВВС, включая Космические силы США, и 24,4 млрд долларов для армии.

Документ по исследованиям и разработкам требует в целом 145 млрд долларов, из них 46 млрд долларов для ВВС, 27 млрд долларов для ВМФ и 15,7 млрд долларов для армии. Документы должны быть опубликованы Пентагоном в понедельник в рамках подробного раскрытия запроса на бюджет на финансовый год, начинающийся 1 октября.

Среди крупнейших целей в области исследований и разработок - 3,7 млрд долларов на новую межконтинентальную баллистическую ракету Sentinel корпорации Northrop Grumman, 3 млрд долларов на разработку бомбардировщика B-21 и 2,3 млрд долларов на программу "Доминирование в воздухе следующего поколения", предназначенную для замены истребителя F- 22.

Основные моменты запросов боеприпасов включают: