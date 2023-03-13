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Резніков поговорив з міністром оборони США: обговорили шляхи до перемоги у війні

Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У понеділок, 13 березня, міністр оборони України провів розмову зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку глави оборонного відомства України.

"Перед майбутньою зустріччю у форматі "Рамштайн" у мене була розмова з моїм великим другом Ллойдом Остіном", - йдеться у повідомленні.

Резніков зазначив, вони обмінялися думками про співпрацю та шлях до перемоги у війні в Україні. Він назвав це щирою підтримкою союзників, яка вселяє у нього великий оптимізм щодо майбутнього.

"Солідарність стає ефективністю на полі битви", - додав міністр оборони України.

Нагадаємо, що Європейський Союз має розглянути проєкт пропозиції щодо виділення 1 млрд євро на снаряди для України. Проте для боротьби проти Росії нашій державі потрібно у чотири рази більше снарядів.

Запит Пентагону на закупівлі обсягом 170 млрд доларів на новий фінансовий рік спрямований на заміну боєприпасів, що постачаються Україні, а також таких озброєнь, як ракети великої дальності, які будуть потрібні в конфлікті з Китаєм.

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