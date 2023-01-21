У Зеленского уверены, что следующий "Рамштайн" будет авиационным

В Офисе президента Украины отметили, что следующий "Рамштайн", который должен пройти в феврале, станет "авиационным".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий заместителя руководителя Офиса президента Украины Андрея Сибиги в эфире телемарафона "Єдині новини".

"По моему твердому убеждению, и я уверен, что в этом мы все убедимся, этот "Рамштайн" создаст новую реальность. Я также убежден, что мы можем его неофициально назвать "бронетанковым Рамштайном". И мы тоже очень надеемся. И сегодня президент под время своего выступления это озвучил, что следующий "Рамштайн" будет авиационным", - сказал Сибига.

На днях РБК-Украина сообщало, что заседание в формате "Рамштайн" прошло 20 января 2022 года. К сожалению, западные союзники не смогли единогласно принять решение о передаче Киеву танков Leopard 2.

Кроме того, напоминаем, что министр обороны Украины Алексей Резников назвал этот "Рамштайн" прекрасной встречей друзей. Он подчеркнул, что, кроме озвученной военной помощи Украине, "некоторые пакеты были озвучены за закрытыми дверями", поэтому результатом встречи он очень доволен.

Добавим, что президент Украины Владимир Зеленский отметил, что "Рамштайн-8" укрепит устойчивость Украины, но и решение по поставкам нашему государству современных танков должно быть принято.

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