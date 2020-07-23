Зеленський про припинення вогню на Донбасі: чекаємо на підписи нормандської групи

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський сподівається, що з 27 липня буде стійке припинення вогню

Українська сторона очікує, що всі сторони поставлять підписи під документом про припинення вогню на Донбасі. Домовленість має вступити в силу з 27 липня.

Про це на брифінгу в Станиці Луганській заявив президент Володимир Зеленський.

За його словами, з українського боку багато професіоналів знаходяться в постійному контакті щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

"Зараз домовилися до дуже серйозного кроку для нашої країни і для припинення вогню. Цей документ... зараз чекаємо підписання всіх сторін нормандської групи. Вірю в те, що всі сторони підпишуть. Всі - це Україна...Франція, Німеччина, Російська Федерація. І з 27 числа вірю, що може настати мить, коли буде стійке припинення вогню", - додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Тристороння контактна група погодила перемир'я на Донбасі з 27 липня, а місія ОБСЄ роз'яснила, в яких випадках може бути відкрито вогонь у відповідь.

Раніше Зеленський також пояснив, чому не вдавалося розвести сили на Донбасі в попередні роки.