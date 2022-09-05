Зеленський півтори години говорив телефоном з Макроном: подробиці
Президент України Володимир Зеленський провів півторагодинні телефонні переговори з французьким колегою Еммануелем Макроном.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Зеленського.
Під час розмови сторони порушили питання:
- ситуація на фронті;
- підтримки з боку Франції;
- місії МАГАТЕ на ЗАЕС.
"Поінформував французького колегу про ситуацію на фронті та перебіг протидії агресії РФ. Скоординували подальшу оборонну підтримку з боку Франції. Обмінялися оцінками результатів місії МАГАТЕ на ЗАЕС", - пише президент.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вперше за більше ніж двомісячну перерву Макрон зателефонував голові Кремля Володимиру Путіну. Сторони обговорили питання Запорізької АЕС та війни на території України.
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