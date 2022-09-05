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Зеленський півтори години говорив телефоном з Макроном: подробиці

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Понеділок 05 вересня 2022 15:19
Зеленський півтори години говорив телефоном з Макроном: подробиці Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент України Володимир Зеленський провів півторагодинні телефонні переговори з французьким колегою Еммануелем Макроном.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Зеленського.

Під час розмови сторони порушили питання:

  • ситуація на фронті;
  • підтримки з боку Франції;
  • місії МАГАТЕ на ЗАЕС.

"Поінформував французького колегу про ситуацію на фронті та перебіг протидії агресії РФ. Скоординували подальшу оборонну підтримку з боку Франції. Обмінялися оцінками результатів місії МАГАТЕ на ЗАЕС", - пише президент.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вперше за більше ніж двомісячну перерву Макрон зателефонував голові Кремля Володимиру Путіну. Сторони обговорили питання Запорізької АЕС та війни на території України.

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