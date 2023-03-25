ua ru
Сб, 25 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Германия должна гарантировать Украине долгосрочную поддержку, - Шольц

Новина українською →
Украина, Суббота 25 марта 2023 18:39
Германия должна гарантировать Украине долгосрочную поддержку, - Шольц Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 25 марта, канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что его страна должна гарантировать долгосрочную поддержку Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BILD.

По словам Шольца, война будет продолжаться до тех пор, пока Россия не осознает, что "она не может просто взять и аннексировать большие части украинской территории".

В связи с этим канцлер считает, что Германия должна готовиться к тому, чтобы поддерживать Украину на протяжении всего военного конфликта.

"Цена, которую Владимир Путин (российский диктатор - ред.) платит за свои империалистические мечты, - это кровь российских молодых людей. Это действительно ужасно", - заявил Шольц на собрании граждан в своем избирательном округе бундестага в Потсдаме.

Напомним, вчера канцлер подчеркнул, что война закончится после вывода российских войск из Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Германия Олаф Шольц Война России против Украины
NEWS
В Украине отключают отопление. Где и когда завершается отопительный сезон
В Украине отключают отопление. Где и когда завершается отопительный сезон
DAILY
Москва ищет "черный" выход. Как РФ из-за санкций Запада продает больше нефти в Азию
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Москва ищет "черный" выход. Как РФ из-за санкций Запада продает больше нефти в Азию