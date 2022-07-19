Резніков назвав втрати окупантів у битвах за Лисичанськ та Сєвєродонецьк

Українські військові знищили близько 11 тисяч окупантів під час битв за Лисичанськ та Сєвєродонецьк Луганської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Олексія Резнікова в ході дискусії, що організувала Atlantic Council.
"За неофіційними оцінками росіян, в боях за Сєвєродонецьк і Лисичанськ загинуло близько 10-11 тисяч окупантів", - розповів міністр.
За словами Рєзнікова, українськими військовими було знищено близько 2 тисяч солдатів так званої "ЛНР" і близько 8-9 тисяч військовослужбовців ЗС РФ.
При цьому він додав, що понад 20 тисяч ворожих солдатів отримали поранення. З них близько 6,5 тисяч - важкі травми з подальшою ампутацією кінцівок.
Нагадаємо, раніше радник голови ОП Олексій Арестович заявив, що втрати російських військових під час наступу на Лисичанськ та Сєвєродонецьк становлять приблизно 7 тисяч солдатів.
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